Didim'de çiftçilere zirai atık ambalaj çağrısı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevrenin korunması amacıyla çiftçilere zirai ilaç ambalajlarını doğaya veya çöpe atmamaları çağrısında bulunarak, teslim edilen ambalajlar karşılığında promosyon sıvı gübre verileceğini duyurdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde çevrenin korunması ve zirai atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi amacıyla Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik yürütülen uygulama devam ediyor. Müdürlük tarafından yapılan duyuruda, çiftçilerden kullandıkları zirai ilaç ambalajlarını doğaya ya da çöpe atmamaları istendi. Üreticilerin teslim edeceği zirai atık ambalajlarının toplanarak lisanslı imha merkezlerine gönderileceği belirtilirken, çevreye duyarlı davranışta bulunan çiftçilere ise promosyon olarak sıvı gübre hediye edileceği ifade edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulamanın hem çevre kirliliğinin önlenmesine hem de zirai atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesine katkı sağlayacağını belirterek, tüm üreticileri kampanyaya destek vermeye davet etti. Yetkililer, temiz çevre ve sürdürülebilir tarım için çiftçilerin duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı