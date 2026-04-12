Haberler

Erzincan'da don nöbeti: Üreticiler sabaha kadar ateş yaktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle çiftçiler, kayısı ve diğer meyve ağaçlarını korumak için gece boyunca bahçelerde nöbet tutarak ateş yaktı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde çiftçiler, ani sıcaklık düşüşüyle oluşan don riskine karşı gece boyunca bahçelerinde nöbet tuttu.

Meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelen soğuk hava nedeniyle harekete geçen üreticiler, kayısı başta olmak üzere elma ve kiraz ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerin farklı noktalarında ateş yaktı.

Oluşturulan ısı ve duman sayesinde donun etkisini azaltmayı amaçlayan çiftçiler, sabaha kadar süren nöbetle ürün kaybını en aza indirmeye çalıştı.

Köy genelinde yaygın şekilde uygulanan bu geleneksel yöntemle ortam sıcaklığının birkaç derece artırılması hedefleniyor.

Köy sakinlerinden Celal Gürler, son yıllarda ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Don olaylarına karşı alınan önlemlerin artık zorunluluk haline geldiğini ifade eden Gürler, üreticilerin her yıl benzer risklerle karşı karşıya kaldığını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

