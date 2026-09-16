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Çayırlı’da "doğanın sarı gelini" ayçiçeğinde hasat başladı

Çayırlı’da 'doğanın sarı gelini' ayçiçeğinde hasat başladı
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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı.

Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen ve olgunlaşan ayçiçekleri, biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılıyor.

Kuraklığın etkili olduğu ilçede, özellikle ayçiçeğinin tane doldurma döneminde yeterli yağış alınamaması verimi etkiledi. Buna rağmen üreticiler, genel olarak mahsulün durumunun kötü olmadığını belirtti.

Çiftçilerden biri, tane doldurma döneminde yağış alınması halinde verimin daha yüksek olabileceğini belirterek, "Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil." dedi.

Son yıllarda ekim alanı artan çerezlik ayçiçeği, ilçede önemli tarımsal ürünler arasında yer alırken, bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte bekleniyor.

"Doğanın sarı gelini" olarak nitelendirilen ayçiçeğinde hasat sezonunun başlamasıyla ilçedeki tarlalar da biçerdöverlerin hareketliliğine sahne oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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