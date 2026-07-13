Buldan'da zeytin sineğine karşı fenomen tuzak dağıtıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde zeytin üreticilerine, zeytin sineğiyle kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmelerini sağlayacak "Fenomen Tuzak" dağıtıldı. Buldan Ziraat Odası, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOYEG iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 150 dekarlık alanda uygulanacak tuzaklarla hem verimin artırılması hem de çevrenin korunması hedefleniyor.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde zeytin üreticilerine, zeytin sineğiyle ekolojik yöntemlerle mücadele edebilmeleri amacıyla fenomen tuzak dağıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Buldan Ziraat Odası Meclis Başkanı Abdullah Çiftçi, Doku Yerel Eylem Grubu (DOYEG) yetkilileri, Çatak Mahalle Muhtarı Ramazan Bozkurt ile mahallede zeytin üretimi yapan çok sayıda çiftçi katıldı.

Buldan Ziraat Odası, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOYEG iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere dağıtılan Fenomen Tuzakların, zeytin sineğine karşı kimyasal ilaç kullanımını önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Programda konuşan Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Çatak Mahallesi'nin tarımsal üretiminin büyük bölümünü zeytinciliğin oluşturduğunu belirterek, "Mahallemizde tarımsal faaliyetlerin yaklaşık yüzde 70'ini zeytin üretimi oluşturuyor. Üreticilerimiz uzun yıllardır zeytin sineğinin neden olduğu zararlarla mücadele ediyor. Buldan Ziraat Odamız ve DOYEG'in katkılarıyla üreticilerimize Fenomen Tuzakları dağıttık. Yaklaşık 150 dekarlık alanda, 180 gün etkili olacak bu tuzaklar zeytin ağaçlarına asılacak. Böylece üreticilerimiz kimyasal ilaç kullanmadan, yalnızca yaprak gübresi ve sulama uygulamalarıyla üretim yapabilecek. Bu uygulama hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacak hem de üreticilerimizin ilaç maliyetlerini azaltacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir sezon temenni ediyorum." dedi.

Programa katılan zeytin üreticileri de Fenomen Tuzak uygulamasının ürün verimi ve kalitesini artıracağına inandıklarını belirterek, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı