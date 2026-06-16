Bozdoğan'da İlek denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incir üretiminin sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ilek denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan ilek pazarında ve ilek satışı yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Teknik personeller tarafından yürütülen denetimlerde, üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması, ürün kalitesinin güvence altına alınması ve mevzuata uygunluğun sağlanması hedefleniyor. Mesai saati gözetilmeksizin sürdürülen çalışmalarda ileklerin sağlık durumu titizlikle inceleniyor.

Denetimlerde özellikle incir üretiminde ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen İncir Siyah Sineği ile Fusarium hastalığı yönünden kontroller yapılıyor. Ekipler, ileklerin hastalık ve zararlılarla bulaşıklık durumunu değerlendirirken, üreticiler ve satıcılara da mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üretiminde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi, sağlıklı üretim materyalinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı