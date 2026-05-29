Bahar güzel geçince arılarda oğul verimi yükseldi

Bol yağışlı geçen günlerin ardından tabiatla birlikte arılarda coştu. Yeşilliğin ve çiçeklerin her çeşidinin rengarenk güzelliklerini sergilediği bugünlerde arı yetiştiricileri sezonun çok güzel geçeceğinin işaretlerinin görüldüğünü belirtti.

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Buldan'da arıcılık yapan Hakan Aytekin, geçtiğimiz yıl neredeyse hiç görülmeyen arılarda oğul verme işleminin bu yıl çok sayıda görüldüğünü belirtti. Eşiyle birlikte arı yetiştiriciliği yapan Hakan Aytekin, baharla birlikte hem kendilerinin hemde arılarının yüzlerinin güdlüğü ifade etti.

Oğul verme olayının tıpkı ailelerde çocuk sayısı fazlalaştıkça ayrı evlere taşınıldığını, bunun arıcılıktada görüldüğünü belirterek " Buldan'da olduğu gibi ülkemizin pek çok bölgesinde yağışlar güzel oldu. Yağışlar doğada büyük bir canlılığın oluşmasını, çok sayıda çiçek oluşmasını sağladı. Bu sayede arılarımız çok güzel nektar ve polen akımını oluşturdu. Ayrıca arılar oğul verme eğilimine girdi. Arılar çoğaldıkça ağaçlarda yeni koloniler oluşturmaya başladı. Akademisyen arkadaşlar dışarıda oğul verdirmeyi uygun görmese de, biz geleneksel olarak arı yetiştiriciliği yapmaktayız. Dışarıda uygun ortam oluştuğunda arı kendi doğası gereği oğul yapıyor. Geçen yıl uygun ortam olmadığı için üç yüzün üzerinde koloniden yedi veya sekiz tane kraliçeyi değiştirmeye yönelik arılar oğul verdi. Bu yıl kolonilerimizin neredeyse tamamı uygun ortam olduğu için oğul verdi. Bunu tüm arı yetiştiricisi arkadaşlarımız görmekteler. Hayvanlar kendi iç güdüleriyle bunu yapmaktalar. Kendi hallerine bırakmak lazım. Biz insan eliyle bölmektense arıların kendilerini bölmelerini daha sağlıklı buluyoruz. Arının böldüğünü hiçbir arıcı bölemez. Arı dışarıda nektarı, poleni göremezse oğul vermez. Yavruyu hiçbir şekilde yaptıramazsınız. Dışarıda akım yoksa arı oğul vermez, buna meyletmez. Şu anda kışın ki kayıplarımızı kovanlarımıza dolduruyoruz. Sezonun tüm arıcı arkadaşlara bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı