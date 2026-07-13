Bir zamanlar güvenlik nedeniyle kullanılamayan yaylalar, bugün hayvancılığın merkezi oldu

Bingöl'de bir zamanlar güvenlik nedeniyle boşalan yaylalar şimdilerde huzurla birlikte adeta hayvancılığın merkezi haline geldi. Şerafettin Yaylası'nda göçerlerle bir araya gelen ve geceyi çadırda geçiren Vali Cahit Çelik, "Bir ülke potansiyelini ancak o ülkede güvenlik ve asayiş varsa kullanabiliyor. Şükürler olsun bugün inanılmaz derecede huzur var" dedi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Solhan ile Karlıova ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Yaylası'nı ziyaret ederek göçerlerle bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki yaylada göçer aileleri ziyaret eden Çelik, geleneksel kıl çadırlarında üreticilerle sohbet etti, koyun kırkımına katıldı, süt sağımını izledi ve bölgenin doğal güzelliklerini yerinde inceledi. Akşam saatlerinde ateş başında göçerlerle uzun süre sohbet eden Çelik, geceyi de göçerlerin çadırında geçirerek yayla yaşamını yakından deneyimledi. Vali Çelik, sabah erken saatlerde üreticilerle kahvaltı yaptıktan sonra sürülerin otlatılması ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

"Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gelip hayvancılık yapıyor"

Yaylada üreticilerle bir araya gelmek ve onların yaşamına ortak olmak istediklerini belirten Çelik, "Bingöl ilimizin Şerafettin Dağları'ndayız. Şerafettin Dağları Solhan ve Karlıova ilçelerimiz arasında olan ve küçükbaş hayvancılık için inanılmaz güzel yerler. Bizler de buradaki üreticilerimizle bir araya gelmek istedik. Onları ziyaret etmek istedik. Güzel bir gün oldu. Gece de onlarla beraber kaldık. Gerçekten baktığımız zaman Bingöl'ümüzün özellikle küçükbaş hayvancılık için potansiyeli var. Tabii bir ülke potansiyelini ancak o ülkede güvenlik ve asayiş varsa kullanabiliyor. Şükürler olsun bugün inanılmaz derecede huzur var. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gelip hayvancılık yapıyor, üretim yapıyor. Biz de onların bu yaşamına ortak olmak istedik, bizi de misafir ettiler. Gece de onlarla beraber kaldık. Güzel bir gece oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sürekli üreticilerimizle beraber olacağız" dedi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise Şerafettin Yaylası'nın yaklaşık 2 bin 600 metre rakıma sahip olduğunu belirterek, yaylada yaklaşık 180 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade etti.

"Maalesef yıllar önce bazı olaylardan dolayı bu yaylalar boşalmıştı"

Kaysadu, bölgenin küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli olduğunu dile getirerek, "Küçükbaş olmazsa hiçbir şekilde bu dağları süsleyemeyiz. Yıllardır göçerlerimiz bu yaylaları kullanıyorlar. Maalesef yıllar önce bazı olaylardan dolayı bu yaylalar boşalmıştı. Daha sonra devletimiz kararlı bir şekilde her türlü olumsuzluğun üzerine giderek tekrar bu yaylaları hayvancılığa, üretime ve göçerlere kazandırdı" diye konuştu.

"41 yaşındayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim"

Bölgede uzun yıllardır göçerlik yapan Hüseyin Morkoyun da Vali Çelik'in yaylada kendileriyle birlikte vakit geçirmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Valinin geceyi çadırda geçirdiğini, sabah da kendileriyle kahvaltı yaptığını anlatan Morkoyun şunları kaydetti: "Valimiz buraya geldi ve gece de bizim yaylada kaldı. Çok memnun kaldı, dedi ki burası serindir. Kahvaltımızı yaptık, bizlerle sohbet etti. Çok nazik, çok mütevazı bir valimiz olduğu için mutluyuz, gurur duyuyoruz. Ben 41 yaşındayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Yani halk içerisinde biri. Buraya geldiği için çok memnunuz. Göçerler olarak ilk defa böyle bir şey gördük" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı