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Beyşehir Gölü'nde ağlar ve balık boyları mercek altında

Beyşehir Gölü'nde ağlar ve balık boyları mercek altında
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Beyşehir Gölü'nde serbest av dönemi denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekipler, ağ göz açıklıkları, balık boy sınırları ve ruhsatları kontrol ediyor. Sazan, sudak ve kefal gibi türler için asgari boy limitleri hatırlatılırken, sürdürülebilir balıkçılık için bilgilendirme yapılıyor.

Konya'nın denizi olarak anılan Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürüttüğü kontrollerde özellikle ağ göz açıklıkları ile avlanan balıkların yasal boy kriterlerini mercek altına aldı. Müdürlükten yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin perakende balık satış noktaları, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Denetimlerde balıkçıların kullandığı av araçlarının ağ göz açıklıkları kontrol edilirken, avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygunluğu, ruhsat ve diğer belgeler de tek tek incelendi. Ekipler ayrıca sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekerek balıkçılara yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, Beyşehir Gölü'nde avlanabilecek türler için belirlenen asgari boy sınırlarını da hatırlattı. Buna göre sazan balığında 40 santimetre, sudakta 26 santimetre, kadife sazanında 26 santimetre ve tatlı su kefalinde 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanması ve tüketilmesi yasak bulunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlardan da belirtilen boy sınırlarının altındaki balıkları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Denetimlerin, Beyşehir Gölü'nün su ürünleri varlığını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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