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Beyşehir'de süne zararlısına yakın takip

Beyşehir'de süne zararlısına yakın takip
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, buğday ve arpa tarlalarında ürün kayıplarına neden olabilen süne zararlısına karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışmaları hız kazandı. Üreticilere bilgilendirme yapıldı, feromon tuzakları kontrol edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, buğday ve arpa tarlalarında ürün kayıplarına neden olabilen süne zararlısına karşı saha çalışmaları hız kazandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in koordinasyonunda üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Teknik personel tarafından buğday ve arpa ekili arazilerde süne nimf surveyi çalışmaları gerçekleştirilirken, üreticiler de zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirildi. Ekipler ayrıca sebze üretimi yapılan bahçelerde feromon tuzaklarını kontrol ederek hastalık ve zararlı takibi yaptı. Ürünlerin gelişim durumlarının da değerlendirildiği saha çalışmalarında, muhtemel risklerin erken tespit edilerek verim kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal üretimde kalite ve verimin korunması amacıyla saha kontrollerinin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilerin karşılaştıkları sorunlarda teknik destek almak için kuruma başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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