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Bayramiç'te Kaz Dağları'nda kestane ve mantar toplamak isteyenler bölgeye akın etti

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaz Dağları'nda kestane ve mantar sezonu başladı; köylüler ve vatandaşlar ürün toplamak için bölgeye akın etti. Kestanenin kilosu 200-300 TL, kanlıca ve ayı mantarının kilosu ise 100 TL civarında satılıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti. Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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