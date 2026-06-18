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Bayburt'ta hazır beton tesislerine çevre denetimi

Bayburt'ta hazır beton tesislerine çevre denetimi
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Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2026 yılı birleşik planlı denetim programı kapsamında kentteki hazır beton tesislerinde çevre mevzuatına uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Bayburt'ta 2026 yılı birleşik planlı denetim programı kapsamında hazır beton tesislerinde çevre denetimi yapıldı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen denetimlerde, kentte faaliyet gösteren hazır beton tesisleri incelendi. Denetimlerde tesislerin Çevre Kanunu ile hava, su, toprak, atık, kimyasal ve gürültüye ilişkin yönetmeliklere uygunluğu kontrol edildi.

Çalışmalara katılan İl Müdürü Cengiz Sevim de sahada incelemelerde bulundu.

Denetimlerin, çevre mevzuatına uygunluğun sağlanması ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürüldüğü belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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