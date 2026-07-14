Bayburt'ta domates güvesine karşı mücadele sürüyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Eko-Köy ve sera alanlarında domates güvesi zararlısına karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında zararlının yoğunluğunu takip etmek için böcekleri cezbeden özel kokularla çalışan feromon tuzakları üretim alanlarına yerleştirildi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından kurulan tuzaklarla domates güvesinin popülasyonu düzenli olarak izlenirken, zararlının çoğalmaya başlaması durumunda üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli mücadelenin gecikmeden başlatılması hedefleniyor.

Yürütülen çalışmalarla ürün kayıplarının en aza indirilmesi, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin korunması ve domates üretim alanlarında zararlının yayılımının kontrol altında tutulması için saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı