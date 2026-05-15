Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Batman'ın Kozluk ilçesi Koçaklar köyünde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler yeni filizlenen ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirtti.
Koçaklar köyünde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler, yeni filizlenen ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü ifade etti. Dolu yağışıyla ekili alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzara kış görüntülerini aratmadı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı