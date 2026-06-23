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Bakan Yumaklı: "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacak"

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sistem sayesinde vatandaşların, Türkiye genelindeki barajların ve 4 büyükşehirdeki barajların aktif doluluk oranlarını günlük olarak takip edebileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su kaynaklarımızın şeffaf ve etkin yönetimi, yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık olarak takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacak. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda; veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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