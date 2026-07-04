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Vali Varol; "Turizm bölgelerimizde ciddi tedbirler alıyoruz"

Vali Varol; 'Turizm bölgelerimizde ciddi tedbirler alıyoruz'
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yaz nüfus artışına karşı güvenlik, asayiş ve trafik tedbirleri artırıldı. Vali Varol, ek personel görevlendirmesi yapıldığını açıkladı.

Özellikle yaz aylarında ciddi nüfus artışı yaşanan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Aydın Valisi Dr. Osman Varol; "Turizm bölgelerimizde ciddi tedbirler alıyoruz" dedi.

Ören yerleri ve antik kentlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de birçok vatandaşın rotasında yer alan Aydın'ın, turizm bölgelerinde de yaz hareketliliği başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte turizm ilçeleri Kuşadası ve Didim'in nüfusunda da artış yaşanırken, vatandaşların asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde de ek tedbirler alındı. Tatil için Aydın'ı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak, asayiş olaylarının önüne geçmek ve trafik sorunlarını en aza indirmek amacıyla turizm bölgelerinde ek personel görevlendirmeleri yapıldı.

Turizm bölgelerinde ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol; "Turistik bölgelerimiz, yaz döneminde olağan kış nüfuslarının katbekat üstüne çıktığı bölgeler. İnsan hareketinin çok olduğu bölgeler. Hem araç hem insan sayısının çok arttığı bölgeler. Dolayısıyla oralarda ekstra güvenlik tedbirleri alınıyor. Bunu biz genelde ilimiz içerisinde, uzmanlığımızdan kaynaklanan ölçümlerimize göre yeterli sayıdaki personelimizi yaz döneminde oralarda ek olarak görevlendirerek güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Bir takım trafik düzenlemeleri yapıyoruz. Ama oralarda bir sorun yaşanmaması için ciddi tedbirler alıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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