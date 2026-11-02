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Aydın Didim'de hamsi kota denetimlerini İlçe Tarım ekipleri sürdürüyor

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Aydın Didim'de hamsi kota denetimlerini İlçe Tarım ekipleri sürdürüyor
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Aydın'ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi avcılığına yönelik kota uygulaması denetimleri sürüyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık amacıyla kontrollerini sürdürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota uygulama denetimleri devam ediyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2026-2027 su ürünleri av sezonunda uygulanan Hamsi Kota Uygulaması çerçevesinde kontroller gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz devam ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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