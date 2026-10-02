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Aydın'da su ürünleri istişare toplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı

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Aydın'da su ürünleri istişare toplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı
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Aydın'da Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Su Ürünleri Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 77 bin 475 tonluk proje kapasitesiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Aydın'da 1445 balıkçı ve 243 kayıtlı teknenin üretim yapısının omurgasını oluşturduğu belirtildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Su Ürünleri Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Aydın'ın su ürünleri alanındaki mevcut potansiyeli ve gelecek hedefleri değerlendirilerek sektörün sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alındı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 77 bin 475 tonluk proje kapasitesiyle ülkemizde üçüncü sırada yer alan Aydın'da faaliyet gösteren 2 birlik, 12 kooperatif, 243 kayıtlı balıkçı teknesi ve 1445 balıkçının, güçlü üretim yapısının omurgasını oluşturduğu belirtildi.

Toplantıda son olarak, doğal kaynakları koruyan, üreticileri destekleyen ve Aydın ekonomisine sağlanan katma değeri artıran çalışmaların güçlü bir iş birliği içerisinde sürdürülmesi değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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