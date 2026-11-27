Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi ile Aydın'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren bölgemizin kuzeyinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 8 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölge genelinde hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Rüzgarın, bölgemizin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu süreçte tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde (özellikle bölgemizin iç kesimlerinde rakımı yüksek yerlerde) hafif zirai don riski oluşacağı ve ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir.

Bölgemizdeki il merkezlerimizde; 27 Kasım 2026 ila 02 Aralık 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşeceği tahmin edilmektedir. İzmir : 6 C, Aydın : 4 C, Manisa : 5 C, Balıkesir : 2 C,, Çanakkale : 0 C" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı