Kestane üreticilerine gal arısı uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki kestane üretim alanlarında yapılan kontrollerde kestane üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açan kestane gal arısının görüldüğünü açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, özellikle ağaç diplerindeki sürgünler ile dip delicelerinde oluşan gal yapılarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Yapılacak kontrollerde gal ile bulaşık dal, sürgün ve yaprakların tespit edilerek koparılması, ardından bahçe dışına çıkarılıp yakılarak imha edilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu mücadele yönteminin zararlının popülasyonunun azaltılması ve yayılışının sınırlandırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, üreticilere verimli ve sağlıklı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu. - AYDIN

