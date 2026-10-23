Aydın'da baraj doluluğu geçen yıl yüzde 10'ken bu yıl yüzde 43'e çıktı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 22 Ekim tarihinde yüzde 10 olan doluluk seviyesi bu yıl yüzde 43 oldu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Ekim ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 22 Ekim 2025 yılında yüzde 10 olan doluluk seviyesi 22 Ekim 2026 yılında yüzde 43 oldu. Bu dönem etkili olan yağmurlarla birlikte geçtiğimiz yıla göre doluluk oranların yüzde 330'luk bir artış yaşandı. Ayrıca Aydın'da bulunan 22 adet göletin ortalama doluluk oranı ise yüzde 48 oldu.

Paylaşılan 22 Ekim 2026 verilere göre, 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu. 14 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 oldu. 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda doluluk oranı yüzde 43 oldu. 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 59 oldu. 1 milyar 32 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı