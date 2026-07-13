Artvin'de bal hasat sezonu öncesi üreticilerle buluşma

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Zekeriya Köyü Bal Ormanı'nda yeni bal sezonu öncesi üreticilerle bir araya gelen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Artvin'de sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi amacıyla oluşturulan bal ormanları, bölge üreticilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Bal Ormanı'nda yeni bal sezonu öncesinde üreticilerle bir araya gelen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sahada incelemelerde bulundu.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Aşkın Kıraç, Ardanuç Orman İşletme Müdürü Yusuf Aksu ve Tepedüzü Orman İşletme Şefi Saadet Odabaş'ın katıldığı programda, 2024 yılında tesis edilen Zekeriya Köyü Bal Ormanı'nın mevcut durumu ile bölgede yürütülen arıcılık faaliyetleri değerlendirildi.

Üç farklı bitki türünden aldığı doğal renk özelliğiyle tescillenen Yeşil Bal üretimine imkan sağlayan Zekeriya Köyü Bal Ormanı'nın, zengin bitki örtüsü sayesinde bölge arıcılığına önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Toplantıda üreticilerin talep, öneri ve beklentileri dinlenirken, yeni bal sezonunun verimli ve sorunsuz geçmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında ayrıca Ardanuç'ta oluşturulan Sakarya-Bereket Bal Ormanı'nın bölge arıcılığına ve kırsal kalkınmaya sağladığı katkılar da ele alındı. Bal ormanlarının üretime, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve arıcılığın sürdürülebilirliğine önemli destek sunduğu vurgulandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı