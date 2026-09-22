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Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçiler kışlık yem hasadı için yoğun mesai yapıyor

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Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçiler kışlık yem hasadı için yoğun mesai yapıyor
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Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği Ardahan'da besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için hasat döneminde yoğun çalışıyor. Damal ilçesi Seyitören köyünde biçilen otlar kurutulup depolanırken, arpa ve buğdaydan ayrılan saman da kışlık yem için kullanılıyor.

Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği Ardahan'da besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte mera ve tarlalarda biçim mesaisi hız kazanırken, çiftçiler zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen hasadı tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.

Ardahan'ın Damal ilçesi Seyitören köyünde, hayvanları için kış aylarında ihtiyaç duyacağı kaba yemlerin büyük bölümünü yaz aylarında hazırlayan üreticiler, biçilen otları tarlalarda kuruttuktan sonra traktörlere yükleyerek depoluyor. Özellikle uzun süren kış mevsimlerinde yem ihtiyacının artması, çiftçileri hasat döneminde daha yoğun bir çalışma temposuna yöneltiyor.

Tarlalarda yoğun mesai

Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, biçerdöver ve çeşitli tarım makineleriyle ot ve yem bitkilerini biçiyor. Biçilen ürünler daha sonra kurutulmak üzere tarlada bekletiliyor. Uygun nem oranına ulaşan otlar ise balyalanarak kış aylarında kullanılmak üzere ahır ve yem depolarına taşınıyor.

Zorlu arazi şartları üreticiyi zorluyor

Bölgedeki engebeli ve taşlık araziler, biçim çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Tarlalara ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve bazı alanlarda makinelerin kullanımının zor olması, üreticilerin iş yükünü artırıyor. Buna rağmen çiftçiler, kısa süren hasat dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde çalışmalarını yoğunlaştıran üreticiler, yağış başlamadan önce biçtikleri ürünleri kurutup güvenli şekilde depolamanın hesabını yapıyor.

Arpa ve buğdaylar patosa vuruluyor

Hasat edilen arpa ve buğdaylar tarlalardan toplanarak patosun bulunduğu alanlara taşınıyor. Burada makine yardımıyla işlenen ürünlerden dane ayrılırken saman da hayvanların kışlık yeminde kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Çiftçiler için patos mesaisi oldukça zahmetli bir süreç olarak öne çıkıyor. Ürünlerin taşınması, makineye verilmesi, samanın toplanması ve depolanması sırasında yoğun emek harcanıyor.

Özellikle hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu kırsal bölgelerde samanın kış ayları için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Yaz boyunca yapılan çalışmalarla hazırlanan yem ve saman, havaların soğumasıyla birlikte hayvanların beslenmesinde kullanılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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