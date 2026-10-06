Alanya'da Tarım Müdürlüğü gübre bayilerindeki denetimleri yıl boyunca sürdürecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin mevzuata uygunluğunu denetlemek amacıyla gübre bayilerine yönelik kontrollerini yıl boyunca sürdürüyor.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında ilçe genelindeki gübre bayilerinde denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde piyasaya sunulan gübrelerin mevzuata uygunluğu, etiket bilgileri ve kalite kriterleri incelenirken, gerekli görülen ürünlerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere gönderiliyor. İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gübre Denetim Programı doğrultusunda yıl boyunca devam eden kontrollerle, satışa sunulan ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu titizlikle araştırılıyor.

Amaç sahte gübrenin önüne geçmek

Denetimlerle taklit, tağşiş, sahte ve merdiven altı gübrelerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve üreticilerin güvenilir gübreye erişiminin sağlanması hedefleniyor. Ekipler, ürünlerin yanı sıra etiket bilgilerini ve yasal gerekliliklere uygunluğunu da kontrol ediyor.

Üreticinin mağduriyet yaşaması önleniyor

Tarımsal verimlilik ve ürün kalitesi açısından önemli bir yere sahip olan gübrelerin güvenilir olması, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından önem taşıyor. Gerçekleştirilen denetimlerle üreticilerin kalitesiz veya mevzuata aykırı ürünler nedeniyle mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi ve piyasada güvenilir ürünlerin bulunmasının sağlanması amaçlanıyor. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin, belirlenen program kapsamında gübre bayilerine yönelik denetimlerini yıl boyunca sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı