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Ayılar arı kovanlarını parçaladı, kontrole giden üretici neye uğradığını şaşırdı

Ayılar arı kovanlarını parçaladı, kontrole giden üretici neye uğradığını şaşırdı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yayladaki arı kovanlarına giren ayılar, çok sayıda kovanı parçalayarak arıların telef olmasına neden oldu. Üretici Sinan Özen, yetkililerden elektrikli çit desteği istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaylada bulunan arı kovanlarına giren ayılar, çok sayıda kovana zarar verdi. Kontrol için yaylaya çıkan arı üreticisi gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Olayda çok sayıda kovan parçalanırken, arılar da telef oldu.

Olay, dün Alanya ilçesi Yaylakonak Mahallesi sınırlarında bulunan Avla Yaylası'nda meydana geldi. Arı üreticisi rutin kontrol amacıyla arı kovanlarının bulunduğu yaylaya geldi. Kovanlarının bulunduğu alana ulaşan üretici, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bölgedeki dağlık alandan indiği değerlendirilen ayı ya da ayılar, aç kalınca arı kovanlarına saldırarak büyük zarar verdi. Saldırı sonucu parçalanan kovanların içindeki petekler de çevreye saçıldı. Kovanlardaki arıların ise telef olduğu öğrenildi.

Olayın ardından konuşan arı kovanların sahibi Sinan Özen, "150 adet kendi kovanımız var. Bin adet köy genelinde kovanımız var. Geçen akşam boz ayının saldırısına uğradık. Kovanlarımızı parçaladı. Nöbet tutuyoruz ama hayvana zarar veremiyoruz. Yetkililerden elektrikli çit yardımı yapmalarını bekliyoruz. Giden kovanlarımızı arıcılar birliğinden karşılanmasını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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