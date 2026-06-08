Haberler

Öğrenci yurdunda son durum incelendi

Öğrenci yurdunda son durum incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'da yapımı süren öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Projenin takvime uygun ilerlediği ve modern yaşam alanlarıyla bölgedeki barınma kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'da yapımı süren öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'da yapımı süren yurt inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Arslantürk, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi ve devam eden imalatlar yerinde değerlendirildi. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik modern ve konforlu yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan yurt projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Aslantürk, gençlere daha nitelikli yaşam ve eğitim imkanları sunmaya yönelik yatırımların yakından takip edildiğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

4 çocuk annesi evinin bodrum katında korkunç halde bulundu
İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Yaşlı adamın son görüntüsü bu oldu
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı

İstanbul'u felç eden kaza! Avrasya Tüneli'ni su bastı, trafik durdu
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi