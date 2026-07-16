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Ağın'da mercimek tohumluklarında hasat kontrolleri

Ağın'da mercimek tohumluklarında hasat kontrolleri
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde, TAKE Projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle dağıtılan mercimek tohumlarında hasat kontrolleri devam ediyor. Teknik ekipler, dane kaybını en aza indirerek ürünlerin kayıpsız ambarlara ulaşmasını hedefliyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde mercimek tohumlarına hasat kontrolü yapıldı.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle üreticilere dağıtılan mercimek tohumluklarında hasat kontrolleri aralıksız devam ediyor. İlçe Müdürlüğü teknik personeli, sahada yürüttüğü çalışmalarla üreticilerin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için hasat süreçlerini yakından takip ediyor.

Hasat kontrollerinde özellikle dane kaybının en aza indirilmesi ve ürünlerin kayıpsız şekilde ambarlara ulaştırılması hedefleniyor. Yapılan teknik kontroller sayesinde biçerdöver ayarları ve hasat şartları değerlendirilerek muhtemel ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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