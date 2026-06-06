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'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'nde doğan kuzular tespit edildi

'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'nde doğan kuzular tespit edildi
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Afyonkarahisar'da Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında 2026 yılında doğan kuzular tespit edilerek kayıt altına alındı. Projeyle verimliliğin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve ıslah çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin kentin farklı noktalarında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İl Müdürlüğümüzce, hayvancılıkta verimliliğin artırılması, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve ıslah çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızca uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir. 'Pırlak-2 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi' çerçevesinde 2026 yılında doğan kuzuların tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen çalışmalarla projedeki sürülerde doğan kuzular kayıt altına alınmış, proje kayıtlarının güncellenmesine ve ıslah çalışmalarına esas verilerin oluşturulmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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