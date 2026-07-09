Haberler

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi sürüyor

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında mera alanlarının sürdürülebilir kullanımı ve proje faaliyetlerinin hedeflere uygun yürütülmesi için arazi çalışmaları devam ediyor. Ekipler, üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirme yapıyor ve saha incelemeleri gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar'da, 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, mera alanlarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve proje faaliyetlerinin planlanan hedefler doğrultusunda yürütülmesi amacıyla arazi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje ekibi tarafından uygulama alanlarında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde mera alanlarında yerinde kontrol ve incelemeler yapılıyor. Çalışmada mera alanlarının mevcut durumu değerlendirilirken, planlanan faaliyetlerin uygulanma süreçleri takip ediliyor ve sahadan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli tespitler gerçekleştiriliyor.

Arazi çalışmaları sırasında üreticilerle de bir araya gelen ekipler, proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, üreticilerin görüş ve önerilerini alarak uygulama sürecine katkı sağlayacak değerlendirmeler yapıyor.

Yetkililer, kırsal kalkınma hedeflerine katkı sunmak, proje uygulamalarının etkinliğini artırmak ve mera kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini desteklemek amacıyla arazi çalışmalarının planlı ve titiz bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu