Haberler

Dinar'da patates hasadı başladı

Dinar'da patates hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meşhur Çölovası patatesinde hasat sezonu başladı. İlk sökümlerle birlikte yüksek verim ve tatmin edici fiyatlar bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, kendine has aroması ve yüksek kalitesiyle bilinen meşhur Çölovası patatesinde hasat sezonu heyecanla başladı. İlk sökümlerle birlikte bu yıl hem verimin hem de piyasa fiyatlarının üreticiyi memnun etmesi bekleniyor.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu ve beraberindeki teknik personel, hasat çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Okçular Köyü'ndeki patates arazilerini ziyaret etti. Tarlada incelemelerde bulunan ve üreticilerle bir araya gelen Karakuyu, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bölgenin patates üretimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, Çölovası patatesinin pazarda markalaştığına dikkat çekti. Karakuyu, toprak yapısı, mikro klima iklim özelliği ve kendine has eşsiz aroması ile Çölovası patatesinin piyasada çok önemli bir yer tuttuğu ve yurt genelinden yoğun talep gördüğü vurgulandı.

Bu sezon hem yüksek verim hem de tatmin edici piyasa fiyatları bekleyen bölge üreticilerinin yüzü, ilk hasatla birlikte gülmeye başladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Beyaz Saray: Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi

Trump'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı