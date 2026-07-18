'Arıcılık Kayıt Sistemi' güncelleme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da arılı kovan desteği çerçevesinde, arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve Arıcılık Kayıt Sistemi'nin (AKS) güncel tutulması amacıyla il genelinde arılı kovan tespit ve güncelleme çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik ekipler tarafından arıcılık işletmelerinde yerinde kontroller gerçekleştiriliyor. Denetimlerde arılı kovanlar tek tek tespit edilirken, kovan sayıları ile işletme bilgileri kontrol ediliyor, Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki kayıtlar güncelleniyor ve arılı kovan desteğine esas bilgi ve belgelerin uygunluğu inceleniyor.

Çalışmalarla Arıcılık Kayıt Sistemi'nin güncelliğinin korunması, arı sağlığının desteklenmesi, arı hastalık ve zararlılarına yönelik mücadele faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin güçlendirilmesi ve destekleme ödemelerinin doğru ve güncel kayıtlar üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı