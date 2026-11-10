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Adıyaman Gölbaşı'nda hurma bahçeleri ani sıcaklık düşüşü ve dondan zarar gördü

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Adıyaman Gölbaşı'nda hurma bahçeleri ani sıcaklık düşüşü ve dondan zarar gördü Haber Videosunu İzle
Adıyaman Gölbaşı'nda hurma bahçeleri ani sıcaklık düşüşü ve dondan zarar gördü
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Adıyaman Gölbaşı'nda ani sıcaklık düşüşü ve sıfırın altına inen hava sıcaklıkları hurma bahçelerinde don hasarına neden oldu. Karaburun köyü ve bölgesindeki genç fidanlar ile meyve veren ağaçlarda da don hasarı oluştu, üreticiler zararın artmasından endişe ederek destek çağrısı yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve sıfırın altına inen hava sıcaklıkları, hurma bahçelerinde don zararına yol açtı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü ile bölgesinde bulunan hurma bahçeleri, son günlerde etkili olan soğuk hava ve don olayından olumsuz etkilendi. Özellikle genç fidanlar ile meyve veren ağaçlarda don hasarı meydana geldi.

Yıllardır emek vererek yetiştirdikleri hurma ağaçlarının dondan zarar gördüğünü belirten bahçe sahipleri, yaşanan kayıpların tarımsal üretimi olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını ifade etti. Çiftçiler, oluşan zararın karşılanması ve üreticilere destek sağlanması için çağrıda bulundu. Soğuk hava dalgasının devam etmesi halinde zararın daha da artabileceğine dikkat çeken köy sakinleri, bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Öte yandan, don olayından etkilenen hurma bahçelerini ziyaret eden İlçe Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, bahçe sahipleriyle görüşerek üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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