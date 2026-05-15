Adana'da dolu yağışı etkili oldu
Meteoroloji'nin uyardığı Adana'da etkili olan dolu ve şiddetli yağmur, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde su baskınlarına ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Ayçiçeği, buğday ekili alanlar ve seralar zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da öğle saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle ana caddelerde yoğunluk oluşurken birçok noktada da su baskınları yaşandı.
Tarım arazileri zarar gördü
Sarıçam ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde de dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Ayçiçeği ve buğday ekili arazilerinin yanı sıra seralarda da hasar oluştuğu öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı