Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri balık ölümleri sonrası harekete geçti
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri balık ölümleri sonrası harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçti.

29.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçti. Sabah erken saatte göle gelen bakanlık çalışanları, balık ölümlerinin nedeninin araştırılması için numune aldı.

Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemede bulundu. Ekiplere Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da eşlik etti. Gölün birçok farklı noktasına giden ekipler, balık ölümlerinin araştırılması için numune aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren incelemenin ardından ekiplerin gölden ayrıldığı görüldü.

"OKSİJEN TÜKENDİ BALIKLAR ARTIK GÖLDE YAŞAYAMIYOR"

Gölde daha önce de balık ölümlerinin yaşandığını belirten Reha Kızılay, "Küçükçemece'de doğdum. Devamlı denize göle giriyorum. Senelerden beri balık ölümleri bazı zamanlarda gerçekleşir. Fakat bu şekilde yoğun ilk defa bu sene oldu. Kefal balığı çok dirayetli göle girip çıkarlar. Fakat böyle büyük kefallerin öldüğüne ilk defa rast geldik. Daha önce küçük kaya balıkları, yengeçler, gümüş balıklarının öldüklerini gördük. Gölü besleyen dere yatakları yok oldu. Bu gölü besleyen 7 dere yatağı vardı. Fakat şimdi 2 dere besleyen yatak kaldı. Bunun haricinde Esenyurt ve Sefaköy'den gelen atıklar göle boşaldı. Oksijen tükendi balıklar artık gölde yaşayamıyor. Önceden çeşitlilik vardı. Örneğin turna balıkları Küçükçekmece Gölü'nün efsane balıklarıydı" şeklinde konuştu.

"HER SENE BU ZAMANLAR OLUYOR"

Suların ve deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirten balıkçı Cafer Hasan ise, "Bu doğal olay her sene oluyor. Suların ve denizin yükselmesi akıntının az olmasından dolayı. Belirtildiği gibi pislikten olan bir şey değil. Burada yaşıyorum. Balıkçılık yapıyorum. Her sene bu zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri balık ölümleri sonrası harekete geçti

Kaynak: İHA

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