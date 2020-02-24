24.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:14

Arsenal'in 2001 doğumlu genç sol beki Bukayo Saka, geçtiğimiz hafta için Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos’a karşı oynanan maçta takımının attığı galibiyet golünün asistini yapmıştı. Saka, bu asistle birlikte tek sezonda beş asist yapan tarihin ilk İngiliz Arsenal oyuncusu olmayı başarmıştı.

18 yaşındaki İngiliz, takımı Arsenal'in Premier Lig’de geçtiğimiz gün oynadığı Everton maçında ise Eddie Nketiah’ın attığı golün asistini yaparak yine tarihe geçti. Everton maçından önce 4-0’lık Newcastle galibiyetinde de asist yapan Bukayo Saka, art arda iki Premier Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu. Bu başarının önceki sahibi ise 1999’da Everton formasıyla oynayan Francis Jeffers'tı.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki asistlerinin yanı sıra iki de golü olan 2001 doğumlu oyuncu, FA Cup’ta ise bir gol ve bir asistle mücadele ediyor. Saka, en küçük altyapı grubundan itibaren Arsenal’da forma giyiyor. İngiltere Milli Takımı’nda ise şu ana dek U16, U17, U18 ve U19 turnuvalarında forma giydi.