Cevad Prekazi, Younes Belhanda'yı topa tuttu!

29.09.2019 14:51

Cevad Prekazi, beIN Sports ekranlarında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.Prekazi, "Ben bugüne kadar böyle kötü derbi seyretmedim. Bugüne kadarki en kötü derbi olabilir. Galatasaray üst üste 3 tane pas yapamadı. Böyle nasıl oynayacaksın? Falcao orta yapılmadan nasıl gol atacak? Ben bugün Galatasaray'dan bir tane orta görmedim." dedi.

"SPRİNTSİZ FUTBOL OYNANMAZ"

Efsane isim, "Belhanda 5 metre sprint yapamadı. Topu kazanınca hiçbir şey yapamıyordu. Fenerbahçe atağa çıkarken herkes yerinde duruyordu. Ortaları da atamıyor. Ben böyle futbolcu sevmem. Orta saha hücumlu olmalıdır, sprintsiz futbol oynanmaz, bir şey yapmalısın." diye konuştu.

"BELHANDA'YI BEĞENMİYORUM"

Prekazi, "Tüm pasların isabetsiz, ne orta sahaya ne forvete top atamıyorsun. Sprint atamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tüm pasların hatalı. Feghouli çıkarken ben Belhanda çıkacak sandım, inanamadım. Bir futbolcu olarak ben Belhanda'yı beğenemiyorum. Bugün sahada Galatasaray'da Cevad Prekazi ve Tugay olsa Galatasaray kazanırdı. Tugay çok büyük oyuncuydu, her şeyi değiştirebilirdi." ifadelerini kullandı.