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CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

18.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:35
CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, daha önceki müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla gruptan lider çıkmayı garantilemişti.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Tudor Pop, Ricardo Ferreira


Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza, Simge (L), Lauren, Yasemin, Seniye Merve (L), Gamze, Natalia, Loyd, Melis, Ergül, Saliha, Newcombe


Budowlani Lodz: Stenzel, Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Maciagowski, Babicz, Baldyga, Lewandowska, Garstka, Baczynska


Setler: 3-2 (17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7)


Süre: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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