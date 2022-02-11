CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Sarı-lacivertlilerde müsabakayı 20 sayıyla tamamlayan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Salon: Saint Petersburg

Hakemler: Vladimir Simonovic, Siarhei Vaitsiakhovich

Dinamo-Ak Bars Kazan: Bricio, Lazarenko, Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Podkopaeva (L) (Lazareva)

Fenerbahçe Opet: Buse, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Vargas, Eda, Gizem (L) (Dicle Nur, Meliha)

Setler: 20-25, 22-25, 19-25

Süre: 78 dakika (25,28,25)

(İHA)