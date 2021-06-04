CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 Belarus: 0
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CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 Belarus: 0

CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 Belarus: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla millilerimiz C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yaptı.

Salon: Desportivo Municipal de Santo Tirso

Hakemler: Pedro Lopes Pinto (Portekiz), Ilaria Vagni (İtalya)

Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullağ (L), (Efe)

Belarus: Burau, Kurash, Bahatka, Panasenko, Babkevich, Davyskiba, Budziukhin (L), (Shkredau, Tsiushkevich, Masko)

Setler: 25-20, 25-23, 25-19

Süre: 84 dakika (29, 28, 27) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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