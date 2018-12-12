Çetmi Göleti 450 Dekarlık Araziyi Suya Kavuşturdu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı tamamlanan Çetmi Göleti 450 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

Amasya İl Özel İdaresinin inşa ettirdiği 180 bin metreküp su depolama hacmine sahip gölet ile çiftçilerin tarım arazilerini sulamak amacıyla yaşadıkları su sıkıntısının önüne geçildi. Gövde yüksekliği 6 metre, uzunluğu ise 304 metre olan göletin yapımına 574 bin lira harcandı.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, "Gerek il gerekse ilçe ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın her alanda yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Aykutlu, "Çiftçilerimizin en önemli ihtiyacı olan tarımsal alanda kullandıkları sulama göletleri ile ilgili faaliyetlerimiz devletimizin öngördüğü kıstaslar çerçevesinde 2019 yılında da artarak devam edecektir" diye konuştu. - AMASYA