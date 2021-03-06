ÇETİN EMEÇ YARIN ANILACAK
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ÇETİN EMEÇ YARIN ANILACAK

06.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:46
ÇETİN EMEÇ YARIN ANILACAK

HÜRRİYET Gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürütürken, 7 Mart 1990'da, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan yarın anılacak.

HÜRRİYET Gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürütürken, 7 Mart 1990'da, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan yarın anılacak. Her yıl, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılan Emeç'in ölüm yıldönümü bu sene koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayacak. 

31. YIL ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Genç yaşta başladığı gazetecilikte elde ettiği başarılarla, ardında önemli bir saygınlık ve iz bırakan gazeteci yazar Çetin Emeç, 31 yıl önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak katledildi. Gazeteci Çetin Emeç, gazeteye gitmek üzere Kadıköy Suadiye'deki evinin önünde bindiği araçta silahlı saldırıya uğradı. Çetin Emeç, çapraz ateşe tutulan otomobilde vücuduna isabet eden 7 kurşunla, 55 yaşında hayatını kaybetti. Şoförü Sinan Ercan da  saldırganların hedefi oldu. Her yıl, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılan Emeç'in ölüm yıldönümü bu sene pandemi önlemleri nedeniyle yapılamayacak. 

"ANMA TÖRENİNİ BU YIL, EVLERİMİZDE YAPACAĞIZ"

Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, "Eşim, babamız, sevgili Çetin Emeç'i aramızdan ayrılışının 31. yılında, Kovid-19 nedeniyle, ilk kez kabri başında fiziken toplanmadan anacağız. Anma törenini bu yıl, evlerimizde yapacağız" dedi.  Bilge Emeç, "Bir basın şehidinin ailesinin mensubu olmak zordur. Duruşunuzla ona layık olmaya, aziz anısını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırsınız. Uğradığınız haksızlıklar, vefasızlıklar yüreğinizi burksa da yaşamınızı sürdürürsünüz. En büyük gücünüz, insanınızın ve kurumların vefasıdır. Çok şükür, biz Emeç Ailesi olarak yıllardır bu büyük gücü hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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