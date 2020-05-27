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Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı

Siirt'te inşa edilen ve silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı. Yılda 1 milyar 175 milyon kilovatsaat enerji üretecek baraj, ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlayacak.

27.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:22

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nın enerji üretimine başladığını belirterek, barajın milli ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı! Ekonomiye yıllık 500 milyon lira kazandıracak

165 METRE YÜKSEKLİKTE İNŞA EDİLDİ

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temelden 165 metre yükseklikte inşa edildiğini aktardı. Çetin Barajı'nın, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu bilgisini paylaşan Pakdemirli, barajın maksimum işletme kotunda, 615 milyon metreküp su depolanacağını, 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir göl alanı oluşacağını belirtti.

Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı! Ekonomiye yıllık 500 milyon lira kazandıracak

YILDA 1 MİLYAR 175 KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETECEK

Pakdemirli, barajın üç büyük ve bir küçük olmak üzere 4 türbin ile toplamda 420 megavat kurulu güce sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Baraj ile yılda 1 milyar 175 milyon kilovatsaat enerji üretilecek ve milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanacak. Projede bir küçük ünite ve bir büyük ünitenin devreye girdi ve elektrik üretimine başladı. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması bakımından son derece önemli olan bu barajın tamamlanarak milli ekonomiye katkı verir duruma gelmesi, ülkemizdeki enerji kaynaklı dış ticaret açığına olumlu yönde etki yapacak."

Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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