Cesur Kadın, Sarhoş Hırsızı Üzerine Yatarak Yakaladı

Rusya'da sarhoş bir hırsız, göreceği tepkiden habersiz kadının çantasını çalmaya çalıştı ancak kadın durumu fark edip güçlü bir şekilde direnince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Dobrolyubova sokağında kadının çantasını alıp kaçmaya başlayan hırsız çok uzağa gidemedi, kadın kapkaççıya karşı gelmeyi başardı.

POLİS GELENE KADAR BEKLEDİ

Sarhoş olan hırsızı bir şekilde yakalayıp, adamın ellerine ve vücuduna hareket etmeyecek şekilde baskı uygulayan cesur kadın, polis gelene kadar bekledi. Görüntülerde o sırada adamın yüksek sesle bağırdığı, kadının baskısından kurtulmak için çabaladığı görülüyor. Polis gelene kadar bekleyen kadın, daha sonra sarhoş hırsızı polise teslim etmeyi başarıyor. Polisler tarafından gözaltına alınan hırsız araca bindirilirken, yaşanan olayın tüm görüntüleri amatör kameraya kaydediliyor.