Cephedeki Azerbaycanlı askerin Galatasaray hayali, izleyenleri duygulandırdı
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Cephedeki Azerbaycanlı askerin Galatasaray hayali, izleyenleri duygulandırdı

06.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:19

Karabağ'ı işgal etmesinin ardından Ermenistan'a karşı yürütülen özgürlük mücadelesinde cephede görev yapan Azerbaycanlı bir askerin Galatasaray hayali, silah arkadaşları tarafından büyük alkış aldı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker, verdiği röportajla duygulandırdı.

Önce İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyan asker, daha sonra en büyük hayalinin Karabağ'ın başkenti Hankendi'nde Karabağ-Galatasaray maçını izlemek olduğunu söyledi.

"KARABAĞ BİZİMDİR, ZAFER BİZİMDİR"

Asker yaptığı açıklamada, "Karabağ bizimdir, zafer bizimdir. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Benim en büyük hayalim Karabağ azad olsun. Bir Galatasaray – Karabağ maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı askerin bu sözleri, silah arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Cephedeki Azerbaycanlı askerin Galatasaray hayali, izleyenleri duygulandırdı
Haber Yorumları (6)
MARDİNLİ: ne futbolu, ne galatasarayı, savaşa gel savaşa. .
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AHMET KEREM.: Allah yardımcınız olsun. Maşallah moraller yüksek.
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BURAK AŞCI: Allahtan tek isteğim,böyle zaferlere yardımcı olmak için cepheye bizleride çağırmaları.
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