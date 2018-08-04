Cenk Tosun, Valencia'yı da Boş Geçmedi!

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Valencia ile oynanan karşılaşmada şık bir gole imza attı.

Geçen sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla büyük alkış alan Cenk Tosun, gollerine kaldığı yerden devam ediyor.

Milli futbolcu, Valencia ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 17. dakikasında takımının berberlik golünü kaydetti. Walcot'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk, yaptığı düzgün vuruşla Valencia kalecisi Neto'yu mağlup etmeyi başardı.

CENK TOSUN, GEÇEN SEZONU 5 GOLLE KAPATMIŞTI

Cenk Tosun geçen sezon Everton formasıyla çıktığı 14 Premier Lig maçında 5 gol atmıştı.


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