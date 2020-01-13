Cenk Gönen'in yeni takımı Gaziantep FK oldu!

13.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:49

Son olarak İspanya'da Malaga takımının formasını giyen ve bonservisi elinde bulunan Cenk Gönen, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile anlaştı.



Eski takımı Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Cenk Gönen, sürpriz bir kararla Gaziantep ekibine transfer oldu.



Cenk, İspanya macerasının ardından boştaydı...