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Cenk Gönen'in yeni takımı Gaziantep FK oldu!

Son olarak İspanya'da Malaga takımının formasını giyen ve bonservisi elinde bulunan Cenk Gönen, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile anlaştı.

13.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:49
Cenk Gönen'in yeni takımı Gaziantep FK oldu!

Son olarak 'da takımının formasını giyen ve bonservisi elinde bulunan , Süper Lig takımlarından FK ile anlaştı.


Eski takımı Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Cenk Gönen, sürpriz bir kararla Gaziantep ekibine transfer oldu.


Cenk, İspanya macerasının ardından boştaydı...

Kaynak: Hürriyet

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