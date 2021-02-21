Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını menajeri Mirsad Türkcan yalanladı

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Hafta içinde basında yer alan, Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan çıkan transfer dedikodularına ilişkin A Spor'a konuştu.

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMA DÜŞÜNCESİ YOK"

Türkcan açıklamasında Ünder'in kısa vadeli planlarında Türkiye'ye transfer olma düşüncesi olmadığını belirterek, "Cengiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları doğru değil. Cengiz şu anda konsantrasyonunu Leicester City'e vermiş durumda. Cengiz'in hedefi ülkesine uzun yıllar yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor" dedi.

Cengiz Ünder 2017'de Roma'ya 14 milyon euro bonservis bedeline transfer olmuş, sezon başında ise Roma'dan Leicester City'e kiralık olarak transfer olmuştu.