Cengiz Ünder'in Asist Yaptığı Maçta Roma ile Atalanta 3-3 Berabere Kaldı

İtalya Serie A'da 2. hafta mücadelesinde Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 2. dakikasında Roma, Javier Pastore ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

Atalanta 19. dakikada Timoth Castagne ile skora denge getirdi. Emiliano Rigoni 22 ve 38. dakikalarda 2 gol daha buldu ve Atalanta devreye 3-1'lik üstünlükle girdi.

CENGİZ ÜNDER 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma, 60. dakikada Allessandro Florenzi ile farkı 1'e indiren Roma, 82. dakikada Kostas Manolas golüyle skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma ile Atalanta 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Roma ve Atalanta puanlarını 4'e yükseltti.

Roma'da Cengiz Ünder takımının ilk golünün asistini yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.