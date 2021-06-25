Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
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Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in kiralanması gündeme geldi. İlk tercihi Roma'da kalmak olan Cengiz için Mourinho'nun kararı bekleniyor. Mou, Cengiz'le yola devam etmek istemezse kiralama teklifi yapılacak.

Fenerbahçe'de transferin gözdesi Cengiz Ünder. Sarı-Lacivertliler, Roma'da geleceği belirsiz olan Milli futbolcu için pusuda bekliyor. Takımın yeni hocası Jose Mourinho, Cengiz'in form tutması için kiralanması gerektiği raporunu sunarsa Fenerbahçe hemen atağa geçecek.

TÜRKCAN'DAN HABER BEKLENİYOR

Futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan'ın Ali Koç'la yakın ilişkisi var. Türkcan'ın, Mourinho'nun kararını Fenerbahçe'ye hemen ileteceği belirtildi. Cengiz, Roma'da kalmak istiyor ancak geçen sezon kiralandığı Leicester'da da form yakalayamadı. İtalyan ekibi futbolcuyu yeniden kiralamayı düşünürse Fenerbahçe, tüm şartları zorlayacak.

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