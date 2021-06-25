Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in kiralanması gündeme geldi. İlk tercihi Roma'da kalmak olan Cengiz için Mourinho'nun kararı bekleniyor. Mou, Cengiz'le yola devam etmek istemezse kiralama teklifi yapılacak.