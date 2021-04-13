Cengiz Seçsev: "İki ayrı yarıda futbol uçurumunu görmek üzüyor"
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Cengiz Seçsev: "İki ayrı yarıda futbol uçurumunu görmek üzüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cengiz Seçsev: 'İki ayrı yarıda futbol uçurumunu görmek üzüyor'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası, "İlk yarı ve ikinci yarı bu kadar uçurumlu futbolu görmek bizi üzüyor" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası, "İlk yarı ve ikinci yarı bu kadar uçurumlu futbolu görmek bizi üzüyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'a 5-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Eskişehir Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, "Öncelikle herkesin Ramazan ayını kutlarım. İlk yarı ve ikinci yarı arasında bu kadar uçurumlu futbolu görmek bizi üzüyor. İlk yarı 4-1, 5-1 yapacağımız maçta atamadığımız pozisyonlar sonunda rakibin attıklarıyla sıkıntılar yaşadık. Gençlerle oynamanın sıkıntısı bu. Sonuç odaklı baktığınızda iyi gitmiyoruz ama oyun için özellikle ilk yarı istediklerimizi yaptık. Sonuçta mağlup olduk, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:13:52. #1.15#
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