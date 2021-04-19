Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
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Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Mustafa Cengiz'in futbolcular hakkında yaptığı açıklamalardan sonra yaşanan krizin ardından Abdurrahim Albayrak da konuştu. Mustafa Cengiz'in, "Donk'un cinsel partilerinden bıktık, futbolcular şerefleriyle oynamalılar" sözüyle ilgili Abdurrahim Albayrak, "Başkana da kıyamıyorum, Galatasaray'a da kıyamıyorum. Kulübün ödemeleri var, onları da düşünüyorum" dedi.

Yapılacak seçimde Galatasaray başkanlığına adaylığını koyması beklenen Abdurrahim Albayrak, Sabah gazetesine açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta, "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlamalı" diyerek gerginliği başlatırken, ardından da "Ryan Donk'un cinsel partilerinden bıktık" ifadelerini kullanarak büyük eleştiri toplamıştı. Albayrak, bu konuyla ilgili sorulan soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

"ONLARI DA DÜŞÜNÜYORUM"

Başkan adaylığıyla ilgili soruya renk vermeyen Albayrak, "Ne Galatasaray'a ne de başkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onları da düşünüyorum." diye konuştu. Kulislerde yüksek sesle Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa aday olacağı konuşuluyor.

Cengiz'in, 'Donk'un cinsel partisinden bıktık' söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
Cengiz'in, 'Donk'un cinsel partisinden bıktık' söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
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